«Атмосфера страха и тревоги»: брошенная Аффлеком Дженнифер Лопес впервые прервала молчание

Одна из самых обсуждаемых пар Голливуда, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, по всей видимости, переживают не самый простой период. В Сети появились слухи о возможном разводе супругов. На их фоне певица поставила лайк под постом модного эксперта по отношениям Ленны Марсак.

В недавней публикации в соцсетях Марсак написала про то, как выстроить здоровые отношения в паре. Эксперт уточнила, что они невозможны, если партнер не выполняет своих обещаний и не считает нужным перезванивать в оговоренное время. По ее словам, без доверия и честности невозможно жить долго и счастливо.

«Это может создать атмосферу страха, тревоги и эмоциональной нестабильности, затрудняя ощущение безопасности в отношениях», — написала эксперт.

Марсак добавила, что один из признаков нездоровых отношений — молчаливое общение. Оно происходит, когда партнер уходит и отказываться коммуницировать. В паре важно чувствовать, что тебя услышали и подтверждать свои чувства. Без ясности сложно понять, где мы находимся, нет четкого направления, стабильности и роста, говорит она.

Впервые Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес в 2002 году, но их свадьба, запланированная на 2003 год, так и не состоялась. В 2021 году бывшие партнеры возобновили свои отношения и повторно обручились в апреле 2022 года.

О проблемах в звездной паре начали говорить уже давно. Последней причиной их конфликта стал фильм «Величайшая история любви», рассказывающий об отношениях Лопес и Аффлека. Инсайдеры утверждали, что голливудского актера выводит из себя потребность его супруги выставлять все напоказ. По последним данным, он съехал от певицы.