Снова попала в скандал: Меган Маркл публично обвинили в грубом обращении с сотрудниками

Супруга принца Гарри Меган Маркл оказалась в центре нового скандала. Герцогиню Сассекскую публично обвинили в плохом обращении со своими сотрудниками. Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на инсайдера.

По словам бывшего коллеги, в первое время работы Меган Маркл вела себя приветливо и доброжелательно. Однако впоследствии жена принца Гарри стала грубой и резкой по отношению к сотрудникам. Так, если они делали что-то не так, то герцогиня Сассекская начинала нелестно общаться с ними.

«Это было действительно ужасно. Очень болезненно. Она постоянно играет в шашки — я даже не говорю про шахматы, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. И когда тебя нет на доске, тебя могут в любой момент бросить…» — заявил коллега Меган Маркл.

Также инсайдер, который работал с супругой принца Гарри над ее медиапроектами, отметил, что она сплетничает и специально подрывает авторитет своих коллег. Собеседник издания сравнил Меган Маркл с подростком из фильма «Дрянные девчонки».

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сессекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом. Через три года герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной» с откровениями о родственниках и резко высказался о них в интервью.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл снова попали в неприятную ситуацию — их обвинили в пиаре на трагедии в Калифорнии. Пара раздавала продуктовые наборы пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, и кадры их помощи попали в Сеть.

Ранее сообщалось о том, что новое шоу Меган Маркл оказалось на грани отмены. По мнению экспертов, проект герцогини Сассекской выглядит «совершенно неуместным» во время масштабных пожаров в Калифорнии.