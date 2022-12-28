Снова мальчик: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта обрила голову под ноль

Несколько лет назад любимая дочь Брэда Питта Шайло объявила, что чувствует себя мальчиком, поэтому стала носить мужские вещи и делать короткую стрижку. Однако в 2021 году на радость фанатов подросток переросла эти наклонности и вновь надела платья. Звездная наследница все больше походила на свою знаменитую мать Анджелину Джоли и выглядела как настоящая леди. Но счастье длилось недолго. На новых снимках папарацци Шайло вновь была похожа на мальчика.

На последних красных дорожках поклонники отмечали, что дочь голливудских актеров окончательно перестала быть пацанкой. Еще осенью этого года Шайло удивляла всех своей проснувшейся женственностью, также подросток занялась танцами. Но конец года стал переломным для ребенка, и она вновь судя по всему скрылась за большими толстовками и короткой стрижкой под мальчика.

Известно, что дети Джоли и Питта тяжело переживают разрыв родителей. Особенно это коснулось Шайло, которая всегда была на стороне отца и проводила с ним много времени, несмотря на возражения со стороны матери. И, возможно, именно это повлияло на то, что девушка вновь обрила волосы и сняла платья. На днях фотографы запечатлели звездную наследницу с почти лысой головой и в мужском худи черного цвета. Ходят слухи, что такой внешний вид – это протест Шайло после иска матери против отца, в котором Джоли обвинила Питта в насилии.

Ранее в Сети появились кадры повзрослевшего младшего сына бывших звездных супругов. Мальчик уже перерос Анджелину Джоли.