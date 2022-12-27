Новый секс-символ: в Сети обсуждают повзрослевшего младшего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже долгое время находятся в разводе, однако стараются поддерживать отношения ради детей, а их у пары в браке появилось шестеро – 14-летние близнецы Нокс и Вивьен, 16-летняя Шайло, а также усыновленные 17-летняя Захара, 19-летний Пакс и 21-летний Мэддокс. Поклонники пристально следят за всеми звездными наследниками, но последние снимки Нокса заставили их по-настоящем удивиться. На снимках папарацци мальчик заметно возмужал и, что самое неожиданное, перерос свою маму.

14-летний Нокс вместе с Анджелиной Джоли гуляли, когда из застали фотографы. Фанаты отметили, что, несмотря на то, что актриса была на каблуках, сын был гораздо выше нее. Сейчас его рост достигает уже 180-ти сантиметров, что указывает на то, что Нокс точно унаследовал гены знаменитого отца, а он, как известно, тоже довольно высок.

К слову, поклонники также отметили, что уже в 14 лет мальчик очень красив. Сейчас его внешность все еще недостаточно мужественна, но фанаты уверены – через несколько лет Нокс покорит Голливуд и станет новым секс-символом, как когда-то его отец. Однако сам подросток больше интересуется технологиями и сферой IT.

Ранее Анджелина Джоли пожаловалась на бывшего супруга, заявив, что он вмешивается в ее личную жизнь.