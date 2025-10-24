Бритни Спирс села пьяной за руль и едва не устроила смертельное ДТП

Певица Бритни Спирс вновь оказалась в центре скандала. Она села пьяной за руль и чуть не сбила подругу. Все произошло после посещения модного ресторана. Подробности сообщает Page Siх.

43-летняя звезда покидала заведение в компании приятельницы. Она еле стояла на ногах, но все равно решила сесть за руль своего BMW. При выезде с парковки она едва не сбила свою спутницу. После она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем.

Когда Бритни добралась до дома, то долгое время не могла открыть ворота, потому что забыла код от замка.

«Она вводила код и подъезжала к воротам, но они не открывались. Она повторила это три или четыре раза. Подруга все это время не выходила из машины. Спустя 20 минут подруга уехала, а Бритни провела еще около десяти минут, пытаясь войти, и наконец ей это удалось», — поделился свидетель.

В окружении певицы считают, что на нее так повлиял скандал с бывшим мужем Кевином Федерлайном, который недавно выпустил мемуары об их браке. Он рассказывал страшные вещи о жизни с супругой – как видел ее с ножом в руках рядом с комнатой детей или о том, что она употребляет запрещенные вещества.

Ранее Кевин Федерлайн раскрыл, сколько заработал на разводе с Бритни Спирс.