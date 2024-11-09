Смутила одна деталь: принц Гарри и Меган Маркл впервые за три месяца появились вместе после слухов о разводе

Принц Гарри и Меган Маркл впервые три месяца появились вместе. Герцоги Сассекские опубликовали видеообращение в своем официальном аккаунте в соцсети. Однако пользователей Сети смутило то, что супруги выглядели так, будто отдалились друг от друга, чем снова подогрели слухи о разводе. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцоги Сассекские записали социальный ролик о насилии в отношении детей в Интернете. Принц Гарри и Меган Маркл были одеты в темные пиджаки с маковыми булавками на лацканах. В своем обращении супруги призвали к усилению защиты «самых уязвимых в нашем мире» от угрозы цифрового насилия и вреда. После двухминутной речи принц Гарри обнял жену. Несмотря на это, читателям Daily Mail показалось, что на опубликованных кадрах пара выглядела явно напряженной, из-за чего многие решили, что у них проблемы в браке.

Напомним, в последнее время в окружении знаменитой пары все чаще говорят о разладе в их отношениях. По информации источников, принц Гарри и Меган Маркл отдалились друг от друга, поэтому стали появляться на мероприятиях по отдельности. Последнее официальное совместное появление супругов состоялось в августе, когда они отправились в четырехдневный тур по Колумбии.

Принц Гарри и Меган Маркл состоят в браке с 2018 года. У супругов двое детей — 5-летний сын Арчи и 3-летняя дочь Лилибет.

Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрыл, что принц Гарри и Меган Маркл движутся к разрыву с 2023 года.