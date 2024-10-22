Инсайдер раскрыл, что Меган Маркл и принц Гарри все чаще ругаются после слухов о расставании

Меган Маркл и принц Гарри с 2023 года стремительно отдаляются друг друга. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на инсайдеров.

Как рассказали информаторы, через четыре года после отъезда из Великобритании отношения Меган Маркл и герцога Сассекского ухудшились. Супруги все чаще находятся порознь и занимаются развитием личных брендов, отдаляясь друг от друга.

Отмечается, что близкие пары поняли, что отношения между парой движутся к разрыву, еще в минувшем году.

«Гарри и Меган уже двигались в совершенно разных направлениях. Ей все равно, в какой изоляции он себя чувствует по отношению к своим друзьям и семье, а также к своим любимым проектам. Она просто хочет быть королевой Голливуда», — высказался информатор.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл могли приобрести дом в Португалии ради ВНЖ.

Также мы писали, что Меган Маркл желала жить в Букингемском дворце, чтобы обойти Кейт Миддлтон.