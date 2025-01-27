«Смотрел на лучшую картину в мире»: Робби Уильямс попал в нелепую ситуацию в доме Боно

Певец Робби Уильямс рассказал о нелепой ситуации, в которую попал в доме друга Боно. Звезда признался, что увидел в жилище артиста «самую красивую картину в мире», которая оказалась окном. Мужчина заявил, что находился под воздействием наркотических веществ.

Исполнитель признался, что в его жизни были очень дикие поступки. Он вспоминает о времени, которое проводил со своим другом Боно. Однажды после очередной такой ночи он приехал в гости к артисту и заметил невероятной красоты полотно на стене.

«Я смотрел на лучшую картину в мире, которую я когда-либо видел. Мой рот отвис, и я подумал: «Ух ты, у Боно лучшая картина, которую я когда-либо видел...» – поделился Робби.

Певец отметил, что Боно удивился и поспешил раскрыть ему глаза на правду.

«Затем появился Боно. Я сказал ему: «Эй, у тебя лучшая картина, которую я когда-либо видел», и Боно сказал: «Робби, ты смотришь в окно», – рассказал звезда.

В новом интервью у Уильямса поинтересовались, правдивая ли эта история. Он подтвердил, что так оно и было.

Еще несколько лет назад артист признавался, что ушел от зависимости и занялся семейной жизнью.

«Я здесь: женат, у меня двое детей, и я чувствую себя в жизни лучше, чем когда-либо мог себе представить», – цитирует его The Sun.

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