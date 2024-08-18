«Смог на это решиться»: Райан Рейнольдс заявил о поступке, сблизившем его с отцом

Райан Рейнольдс заявил о поступке, благодаря которому ему удалось сблизиться отцом.

На протяжении нескольких лет у исполнителя главной роли в фильме «Дэдпул» были сложные отношения с папой. Райан признался, что очень жалеет об этом, так как не успел провести достаточно времени с ним.

Джеймс Рейнольдс страдал прогрессирующим неврологическим заболеванием, которое называется болезнь Паркинсона. Спустя 10 лет после постановки диагноза у него начались сильные галлюцинации. По словам Райана, в то время он думал, что отец сходит с ума, так как с трудом различал реальность и действительность.

Джеймс не смог справиться с недугом и умер в 2015 году. Незадолго до его смерти, актер написал письмо отцу, где рассказал о своей любви к нему и вспомнил все моменты, проведенные вместе с семьей. Подробности сообщает Daily Mail.

«Если бы я понимал это все, справился бы лучше... Мой отец чувствовал бы себя гораздо менее одиноким... Письмо почтой примерно за пять месяцев до его смерти отправил. И очень благодарен судьбе за то, что смог на это решиться. По сути, это было списком всех тех удивительных вещей, которые папа когда-либо делал... Просто каждый раз, когда он просто был рядом», — поделилась голливудская звезда.

Ранее мы писали о том, что Гвинет Пэлтроу переживает из-за переезда детей.