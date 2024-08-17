«Хочу быть рядом»: Гвинет Пэлтроу переживает из-за переезда детей

Гвинет Пэлтроу рассказала, что переживает перемены в семье, связанные с переездом наследников.

Голливудская звезда заявила, что болезненно воспринимает взросление детей. Она продала резиденцию в Брентвуде, так как наследники уже готовы к самостоятельной жизни.

Пару лет назад Гвинет отправила старшую дочь Эппл Мартин, которую она родила в браке с Крисом Мартином, учиться в другой город. Сейчас девушка заканчивает уже второй курс Университета Вандербильта. Теперь пришла очередь 18-летнего сына Мозеса Мартина покидать родительский дом. Парень готовится к поступлению в высшее учебное заведение в Род-Айленде.

Актриса не раз признавалась, что ей трудно было переживать проводы старшей дочери во взрослую жизнь. Однако она счастлива наблюдать за успехами девочки. Подробности сообщает HELLO.

Гвинет заявила, что дети являются для нее смыслом жизни, поэтому старается уделять все свое внимание. Кроме того, она всегда болезненно воспринимает разлуку с ними.

«Я никогда никуда не хожу и ничего не делаю, потому что хочу быть рядом со своими детьми, пока они живут дома. Знаете, подруги пишут мне: "О, мы устраиваем девичьи выходные", а я думаю: "О нет, без меня, ведь у меня осталось 88 дней с Мозесом, пока он не уехал"», — сообщает Пэлтроу.

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