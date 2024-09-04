СМИ выяснили, почему Питт вывел возлюбленную в свет лишь через два года после начала отношений

Голливудский актер Брэд Питт решил доказать свои чувства Инес де Рамон, выйдя вместе с ней в свет. Об этом пишет издание Mirror.

Информатор признался, что публичный выход стал следующим шагом в отношениях звезды «Бойцовского клуба» с фитнес-тренером. Предполагается, что своим поступком Питт доказал возлюбленной серьезность своих намерений.

«Он не из тех, кто делает это для шоу», — рассказал инсайдер, добавив, что актер по-настоящему счастлив в этих отношениях.

Напомним, Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год. В 2014 году актер женился на Анджелине Джоли, но в 2016 году артистка подала на развод, и спустя три года знаменитости официально расстались.

Слухи о новом романе Питта появились в ноябре 2022 года. Тогда актера и Инес Де Рамон заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере новой киноленты артиста «Вавилон». Известно, что это первые серьезные отношения артиста после его развода с Анджелиной Джоли.

Ранее мы писали, что Брэд Питт и Инес Де Рамон отправились на двойное свидание.