СМИ выяснили, кто мешает королю Карлу III помириться с принцем Гарри

Король Великобритании Карл III не оставляет надежду отправиться с визитом в США, чтобы увидеться с младшим сыном, принцем Гарри и внуками Арчи и Лилибет. Однако его жена, королева-консорт Камилла выступает категорически против идеи монарха.

По ее мнению, на поездку в США у короля просто нет времени, так как у него запланированы более важные дела. В частности, официальные визиты в Новую Зеландию и Австралию. Камилла уверена, что Карлу III не за чем тратить время на трансатлантический перелет ради эмоциональной встречи с отрекшимся от отца сыном.

Не в восторге от идеи отца и старший сын, принц Уильям. Он затаил обиду на Гарри за образ «токсичного старшего брата» в мемуарах.

При этом королевские эксперты не исключают, что Карл III настоит на своем и все же отправится в США, но не ранее августа.

«Вполне возможно, что он нанесет скрытый частный визит Гарри и детям в Калифорнию. Он отчаянно хочет увидеть их и ненавидит мысль о том, что Арчи и Лили не запомнят его как теплого и дружелюбного дедушку, которым он хочет быть», — приводит Леди Mail.ru слова журналиста Тома Куинна.

Ранее британский комментатор и эксперт Кинси Шофилд обвинила герцогиню Сассекскую Меган Маркл в нанесении вреда детям, рожденным от принца Гарри. Она пояснила, что супруги уехали в США, лишив Арчи и Лилибет общения с кузенами и жизни в королевской семье.