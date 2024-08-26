Дом, в котором скончался Мэттью Перри, решили продать

Особняк скончавшегося актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри в Лос-Анджелесе планируют продать. Об этом пишет издание The Sun.

По данным источника, знаменитость купил недвижимость за 6 млн долларов (примерно 549 млн рублей) в 2020 году и провел масштабный ремонт за пару месяцев до смерти.

Уже после смерти актера ремонт продолжился – очевидцы рассказали, что на особняке установили новую крышу. Вдобавок возле дома заметили припаркованный белый автомобиль, однако известно, что там никто не живет на постоянной основе.

Согласно документам, Лиза Фергюсон, попечитель наследства Перри, всегда значилась владелице особняка.

Дом с четырьмя спальнями и тремя с половиной ванными комнатами к настоящему моменту не выставлен на продажу, предположительно, он обойдется потенциальному покупателю более чем в 6,5 млн долларов (примерно 595 млн рублей).

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Употребление наркотиков привело к сердечному приступу. Были арестованы пять человек, включая врача, поставлявшего наркотики.

Ранее бывшая девушка Мэттью Перри рассказала, что следствие ошиблось в причине его смерти.