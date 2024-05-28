СМИ выяснили, как проводит свое время больная раком Кейт Миддлтон

Больная раком принцесса Кейт Миддлтон все больше времени проводит на улице. Она сосредоточена на своем здоровье и семье.

Как пишет Daily Mail, жена принца Уильяма много гуляет с детьми, но ей необходимо время для восстановления сил после химиотерапии.

В настоящее время Кейт с тремя детьми и мужем находится в своем имении, она полностью изолирована от внешнего мира.

Собеседник издания также сообщил, что принцесса Уэльская получила десятки тысяч открыток от неравнодушных граждан и была очень воодушевлена словами поддержки со всего мира.

22 марта Кейт начала курс профилактической химиотерапии. По словам доктора Стюрта Фишера, лечение негативно сказывается на состоянии организма принцессы Уэльской, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.