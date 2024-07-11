СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес отомстит Аффлеку за испорченную разводом репутацию

Американская певица Дженнифер Лопес собирается отомстить мужу Бену Аффлеку за испорченную разводом репутацию. Об этом пишет In Touch Weekly.

По информации источника, артистка намерена показать общественности обратную сторону супруга, которую она была вынуждена терпеть долгое время. В частности, у актера имеются проблемы с гневом и зависимостью, которые нередко становятся заметны во время его выхода в свет.

«Как бы ни был очарователен Бен, у него есть и довольно жалкая сторона, которую Дженнифер терпела большую часть времени, когда камеры были выключены. Она никогда не хотела, чтобы брак распался, но чем больше она размышляет, тем больше понимает, что это она делала всю работу, постоянно пытаясь поднять ему настроение и сделать все для него идеальным. По правде говоря, ей гораздо лучше без него», — рассказал информатор, добавив, что именно команда Аффлека старается выставить Лопес виновницей расставания.

Инсайдер отметил, что после окончания развода и связанных с ним скандалов исполнительница вернется к поиску новой любви.

«Чем больше времени проходит, тем больше она исцеляется и понимает, что все с Беном было далеко не так идеально, как она хотела показать», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес требует половину состояния Бена Аффлека при разводе.