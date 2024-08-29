СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес относится к Бену Аффлеку после развода

Американская певица Дженнифер Лопес разочаровалась в актере Бене Аффлеке из-за их расставания. Об этом пишет издание People.

«Это действительно сильно ее задело. Она очень расстроена и разочарована Беном», — поделился информатор.

Инсайдер уточнил, что теперь исполнительнице некомфортно жить в доме в Беверли-Хиллз, который они с Аффлеком приобрели минувшей весной, поскольку он «наполнен слишком большим количеством воспоминаний».

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступали в отношения дважды: сначала в 2002, а затем — в 2021 году, а через год они поженились. В мае этого года в Сети появились слухи о серьезных проблемах в отношениях между звездами. Сами супруги никак не реагировали на информацию о разрыве, но, как утверждают источники, 20 августа исполнительница все же подала на развод, указав дату расставания с Аффлеком — 26 апреля 2024 года. По информации инсайдера, причиной разрыва пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Бен Аффлек заставил Дженнифер Лопес снять документальный фильм об их любви.