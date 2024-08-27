СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес чувствует себя после расставания с Аффлеком

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес почувствовала облегчение после развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет издание People.

Информатор из окружения знаменитостей рассказал, что изначально Лопес предпринимала попытки спасти брак с Аффлеком, однако в итоге решилась на развод.

«Ей было невероятно тяжело, когда Бен решил разорвать их союз и жить дальше, оставив ее позади. Она не хотела развода, она желала разобраться во всем. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто сдается. Ожидание было пыткой для нее», — поделился инсайдер.

Источник уточнил, что после подачи заявления на развод артистка «почувствовала облегчение». Отмечается, что семья и друзья исполнительницы считают, что она приняла правильное решение.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступали в отношения дважды: сначала в 2002, а затем — в 2021 году, а через год они поженились. В мае этого года в Сети появились слухи о серьезных проблемах в отношениях между звездами. Сами супруги никак не реагировали на информацию о разрыве, но, как утверждают источники, 20 августа исполнительница все же подала на развод, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. По информации инсайдера, причиной разрыва пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее стало известно, что Аффлек заставил Лопес снять документальный фильм об их любви.