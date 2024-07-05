СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметили День независимости США

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отправилась петь вместо встречи с дочерьми своего супруга Бена Аффлека в День независимости США. Об этом пишет Hindustan Times.

4 июля артистка проводила время в Хэмптонсе вместе с тренером по вокалу Стивом Маки. В это же время Аффлек находился с дочерьми Вайолет и Серафиной. Звезда «Исчезнувшей» пообедал с наследницами в японском ресторане в Нью-Йорке.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Аффлеком и Лопес. Слухи о разводе певицы и актера возникли после того, как стало известно, что супруги стали жить раздельно. Сообщалось, что артист переехал из их общего особняка в арендованный дом.

Более того, в начале июня выяснилось, что звездная пара наняла риелтора, чтобы продать свой особняк, который они купили в 2023 году, за 65 млн долларов.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес рискует остаться без ролей из-за возвращения ее главной конкурентки в кино.