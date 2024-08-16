СМИ выяснили, как долго болезнь Кейт Миддлтон скрывали от общественности

Болезнь принцессы Уэльской Кейт Миддлтон продолжалась значительно дольше, чем считалось ранее. Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на расследование Daily Mail.

По данным источника, жена принца Уильяма серьезно заболела задолго до хирургической операции в январе. Несмотря на ухудшившееся самочувствие, первое время ее болезнь скрывали от общественности. После операции у нее обнаружили рак.

Уточняется, что у Миддлтон сейчас нет планов на возвращение к прежнему графику работы и выполнению всех королевских обязанностей. Предполагается, что в ближайшее время принцесса Уэльская будет принимать участие только в самых важных мероприятиях.

«Не думаю, что люди осознают, через что она прошла за кулисами и сколько времени это продолжалось — гораздо дольше, чем все считают», — рассказал информатор Daily Mail, знакомый с Кейт Миддлтон.

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