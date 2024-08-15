Меган Маркл была шокирована условиями, в которых жил принц Гарри до их брака

Королевский биограф Роберт Джобсон рассказал, что Меган Маркл была «ошарашена» условиями, в которых жил принц Гарри до их брака. Об этом пишет New York Post.

Уточняется, что в 2017 году младший сын Карла III жил в одном из самых маленьких домов на территории Кенсингтонского дворца, в то время как Уильям и его жена обжили огромный коттедж. Как рассказал эксперт, Меган была в шоке от подобного «неравенства».

«Ее шокировало неравенство между родными братьями. Мне кажется, она не завидовала, а была буквально удивлена тем, как роскошно жил Уильям по сравнению с Гарри», - заявил Джобсон.

Биограф также допустил, что именно с этого момента Меган Маркл начала враждебно относиться к будущим родственникам. В частности, как считает специалист, она начала подсказывать Гарри, как организовывать дальнейшую совместную жизнь.

Ранее сообщалось, что онкобольная Кейт Миддлтон удивила изменившейся внешностью в новом видео.