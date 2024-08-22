СМИ выяснили, как Бибер отреагировал на роман экс-возлюбленной Гомес с его другом

Канадский певец Джастин Бибер недоволен романом бывшей возлюбленной Селены Гомес с его приятелем Бенни Бланко. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Как рассказал анонимный источник, что Бибер желает оставить позади все обиды по поводу их неудавшегося романа с Гомес. Кроме того, он даже предпринимал попытки выйти на связь с ней и Бланко, чтобы решить конфликт и двигаться дальше. Однако старания артиста не увенчались успехом.

«Джастин очень оскорблен тем фактом, что Бенни полностью вычеркнул его из своей жизни, когда сошелся с Селеной. Они были большими друзьями, так что это стало огромным шоком, особенно потому, что Джастин не хотел бы ничего больше, чем оставить позади все обиды с Селеной. Он много раз пытался помириться с ними и оставить в прошлом эту чушь, но влюбленные просто не хотят отпускать это, и теперь он говорит: «Скатертью дорога!», — поделился информатор.

Инсайдер подчеркнул, что Бибер считает Гомес и Бланко «незрелыми» людьми, а сам он больше не будет пытаться быть дружелюбным.

Ранее Селена Гомес подогрела слухи о помолвке с Бенни Бланко.