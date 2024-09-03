СМИ выяснили, как Бен Аффлек чувствует себя после развода с Дженнифер Лопес

Знакомые голливудского актера Бена Аффлека рассказали, как он чувствует себя после расставания с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает People.

«Он там, где хочет быть: рядом со своими детьми и в районе, который любит, чувствует себя хорошо и потихоньку переезжает в новый дом. Он доволен тем, что можно заняться работой, и очень сосредоточен на позитиве», — поделился информатор.

В то же время знакомый звездных супругов отметил, что Лопес по-прежнему расстроена после развода.

«Она так старалась, чтобы все работало, но для Бена это не имело значения. Она окружена семьей, друзьями и детьми. Ей всегда удается сохранять позитивный настрой. Развод дается ей тяжело, но она всегда найдет способ двигаться дальше», — высказался инсайдер.

Напомним, что Дженнифер Лопес подала на развод в день годовщины с Беном Аффлеком. Известно, что супруги не стали заключать брачный контракт из-за мыслей о том, что проведут вместе всю жизнь. Теперь вокруг этой темы ходит множество слухов. Так, чистый капитал Дженнифер составляет $400 млн, а Аффлека — $150 млн.

Ранее мы писали, что Лопес впервые появилась на публике после развода с Беном Аффлеком.