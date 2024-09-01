«Сильная и независимая»: Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после развода с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после того, как подала на развод с актером Беном Аффлеком. Артистка предстала в эффектном образе, подчеркивающем фигуру. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

После новости об официальном разводе с мужем Дженнифер Лопес ушла в тень. Однако накануне папарацци засняли певицу в Беверли-Хиллз. Артистка выбрала смелый образ, как будто желая снова показать Бену Аффлеку, что он потерял. Знаменитость надела белый топ с вырезом на груди и открытой спиной и джинсы свободного кроя, дополнив образ туфлями телесного цвета на массивных каблуках.

На безымянном пальце певицы заметили золотое кольцо. В руках Дженнифер Лопес держала белую кожаную сумку от Birkin. Артистка надела солнцезащитные очки-авиаторы, сделала легкий макияж и распустила волосы. Знаменитость уверенно вышла из внедорожника и отправилась по своим делам.

Интернет-пользователи оценили образ Дженнифер Лопес и заметили, что она сохраняла спокойное выражение лица, несмотря на болезненный разрыв с Беном Аффлеком.

«Сильная и независимая, никакой Аффлек не нужен», «Красивый образ, все продумано и ничего лишнего», «Прикольный топ, все детали идеально подобраны», «Осталось только начать широко улыбаться — и все поверят, что в ее жизни все к лучшему», — написали в Сети.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес чувствует себя после расставания с Беном Аффлеком.