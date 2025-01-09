СМИ выяснили, что стало с обручальным кольцом Лопес за 5 млн долларов после развода

Раскрыта судьба обручального кольца певицы Дженнифер Лопес после развода с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Page Six.

Известно, что Аффлек преподнес Лопес кольцо с зеленым бриллиантом весом 8,5 карата, стоимость которого составляет 5 млн долларов (около 400 млн рублей). При этом руководитель компании The Diamond Pro, специализирующейся на драгоценных камнях, Майк Фред признавался, что цена ювелирного изделия может и вовсе достигать 10 миллионов долларов.

Как рассказали информаторы, артистка решила оставить себе кольцо, поскольку оно является подарком.

«Она не обязана возвращать подарок, даже если их отношения закончились. К тому же Бен не против того, чтобы оно осталось у нее», — поделился инсайдер.

Напомним, в мае этого года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания супругов стали «непримиримые противоречия».

7 января текущего года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод.

Также мы писали, что давший согласие на развод с Дженнифер Лопес Бен Аффлек переехал к бывшей жене.