Давший согласие на развод с Дженнифер Лопес Бен Аффлек переехал к бывшей жене: подробности

Актер Бен Аффлек переехал к бывшей жене Дженнифер Гарнер. Правда, причина вовсе не в чувствах. Дело в том, что голливудской звезде пришлось сменить место жительства из-за пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.

После расставания с певицей Дженнифер Лопес Аффлек съехал из роскошного семейного особняка в холостяцкую квартиру за 20 миллионов долларов. Однако в последнее время в ней стало небезопасно. Известно, что лесные пожары бушуют в районе, в котором находится недвижимость актера. Поэтому он решил не рисковать и на время переехать.

Приютить Бена согласилась бывшая супруга, с которой он находится в хороших отношениях. Гарнер поддерживает его все эти месяцы с момента расставания с Лопес.

Отметим, что из-за пожаров были эвакуированы более 30 тысяч местных жителей. В их числе многие звезды, например, Риз Уизерспун, Том Хэнкс, Стивен Спилберг.

Ранее стало известно, когда официально завершится развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.