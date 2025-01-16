СМИ узнали о серьезных планах Кайли Дженнер в отношении Шаламе

Американская звезда Кайли Дженнер, встречающаяся с актером Тимоти Шаламе, настроена в отношении него серьезно — она испытывает к нему очень сильные чувства и надеется, что они построят совместное будущее. Об этом со ссылкой на осведомленных инсайдеров сообщил Page Six.

«Она невероятно счастлива с ним. Она никогда не была так влюблена», — приводит портал слова собеседника.

Как отмечается, Шаламе всегда поддерживает свою возлюбленную и выступает в этих отношениях настоящим джентльменом. Их регулярно видят вместе — Дженнер сопровождала своего избранника на церемонии вручения премии «Золотой глобус», а для того, чтобы познакомить Тимоти со своей семьей, Кайли арендовала целый замок в Италии. Семейство Кардашьян-Дженнер также тепло относится к Шаламе и радуется за их с Кайли союз.

Ранее мы писали о том, что Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде.