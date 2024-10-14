Смертельно больной Карл III должен выплатить долг в более чем 250 млрд долларов
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Смертельно больной Карл III должен выплатить гигантский долг на сумму свыше 250 млрд долларов, чтобы компенсировать роль Великобритании в работорговле. Об этом пишет издание Radar.
По данным источника, монарху и его премьер-министру предложат компенсировать причастность своей страны к работорговле и колониализму на саммите Содружества в конце октября. Сам Карл неоднократно призывал поговорить о прошлом и сам настоял на проведении расследования.
Теперь королю придется выплатить 261 млрд долларов. При этом не уточняется, из какого именно бюджета будет осуществляться выплата.
Напомним, в феврале текущего года британские власти рассказали, что у Карла III обнаружили рак. Злокачественную опухоль удалось выявить во время лечения аденомы простаты.
В начале октября стало известно, что король принял решение приостановить лечение от рака.
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