Смертельно больной Карл III должен выплатить долг в более чем 250 млрд долларов

Смертельно больной Карл III должен выплатить гигантский долг на сумму свыше 250 млрд долларов, чтобы компенсировать роль Великобритании в работорговле. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, монарху и его премьер-министру предложат компенсировать причастность своей страны к работорговле и колониализму на саммите Содружества в конце октября. Сам Карл неоднократно призывал поговорить о прошлом и сам настоял на проведении расследования.

Теперь королю придется выплатить 261 млрд долларов. При этом не уточняется, из какого именно бюджета будет осуществляться выплата.

Напомним, в феврале текущего года британские власти рассказали, что у Карла III обнаружили рак. Злокачественную опухоль удалось выявить во время лечения аденомы простаты.

В начале октября стало известно, что король принял решение приостановить лечение от рака.

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