Принц Гарри столкнется со сложностями из-за скорой кончины Карла III
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При дворе короля Великобритании Карла III готовятся к его кончине, а принц Гарри рискует столкнуться с проблемами из-за возможной скорой коронации принца Уильяма. Об этом пишет издание The Daily Beast.
По данным источника, в настоящий момент в Великобритании началось планирование и позиционирование правления принца Уильяма, что может создать множество трудностей для его брата.
«Планирование и позиционирование правления короля Вильгельма V (Уильяма), необходимое и закулисное, началось, и будет очень трудно загнать этого джинна обратно в бутылку», – сказано в материале.
В феврале текущего года Букингемский дворец сообщил, что у короля Великобритании Карла III нашли рак. Ему назначили лечение, а также порекомендовали отложить публичные мероприятия. Заболевание выявили во время посещения больницы.
Принц Гарри вскоре после объявления о болезни короля вернулся в Великобританию, чтобы с ним пообщаться. Он также начал задумываться о восстановлении своей репутации.
Ранее мы писали, что Карл III решил приостановить лечение от рака.