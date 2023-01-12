Смерть в одиночестве: страдающий деменцией 85-летний Джек Николсон перестал выходить из дома

Голливудский актер Джек Николсон по истине является рекордсменом по номинациям на премию «Оскар». Однако не так давно поклонников артиста ужаснула новость о том, что он страдает деменцией. Теперь Николсон редко появляется на публике, а его последний выход в свет состоялся еще полгода назад.

Тяжелобольной актер ведет затворнический образ жизни и совершенно не выходит из дома. Он оборвал практически все связи и теперь общается только с детьми, которые время от времени навещают его в особняке на Малхолланд-драйв. Поклонники и близкие Джека сильно обеспокоены его состоянием и пророчат, что такими темпами он умрет в полном одиночестве.

Инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что ближе всего к актеру находится его младший сын, которому сейчас 30 лет. Именно с ним Николсон в последний раз появился на матче баскетбольного клуба «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.

Впрочем, возможно, за все эти годы Джек Николсон просто сильно устал от внимания к своей персоне. Многие звезды предпочитают на старости лет получить долгожданное спокойствие и насладиться уединением.

Напомним, что с большими проблемами со здоровьем столкнулся и другой голливудский актер Брюс Уиллис. Ему диагностировали афазию. Но в отличие от Николсона, он предпочитает проводить время не в одиночестве, а вместе с семьей. Недавно одна из дочерей Уиллиса объявила радостную новость. «Крепкий орешек» скоро станет дедушкой.