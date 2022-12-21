Неизлечимо больного «крепкого орешка» Брюса Уиллиса поздравляют с пополнением

После новости о том, что голливудский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за неизлечимого заболевания, поклонники каждый день переживают за артиста и следят за любыми изменениями в его жизни. И в этот раз семья «крепкого орешка» порадовал замечательным объявлением – его старшая дочь беременна.

О счастливом событии сообщила супруга Уиллиса Эмма Хемминг. И хоть Румен не ее родной ребенок, она искренне рада за нее. Наследница актера опубликовала снимок с округлившимся животом на своей странице в социальной сети. На нем также запечатлен будущий папа ребенка - вокалист группы "How many Years" Дерек Томас.

Тяжелобольной Брюс всегда мечтал о внуке и очень просил Румер исполнить его желание. Еще во время пандемии актер заговорил с дочерью о продолжении рода и сказал, что было бы здорово добавить в их семью еще одного мужчину. К слову, у Уиллиса пять дочерей от двух разных женщин.

О том, как отреагировал артист на новости о внуке, пока неизвестно. Остается надеется, что болезнь еще не до конца «поглотила» его, и он сможет насладиться ролью дедушки.

Напомним, что Брюс Уиллис страдает афазией, из-за которой ему сложно воспринимать речь и говорить самому. Ранее мы рассказывали более подробно об этом заболевании и что именно происходит в голове актера из-за него.