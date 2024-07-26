Сменивший пол сын Илона Маска отреагировал на обвинения отца в обмане

Сын американского миллиардера Илона Маска Ксавьер Александр Маск, сменивший в 2022 году пол* и ставший Вивиан Дженной Уилсон, прокомментировал обвинения отца в том, что того обманным путем заставили подписать документы, позволившие начать процедуру. Об этом сообщает NBC News.

Как признался Ксавьер, Маск колебался, когда потребовалось его разрешение на начало лечения, но понимал, что делает, и согласился. Ставший девушкой юноша подчеркнул, что отец, заявивший о его обмане ради смены пола, «переступил черту».

«Я думаю, он был уверен, что я ничего не скажу и просто оставлю это без ответа», — поделился молодой человек, уточнив, что не допустит вранья о себе перед многомиллионной аудиторией.

Наследник основателя компании SpaceX добавил, что Маск никогда не был заботливым отцом, регулярно ругал его и просил быть «более мужественным».

Ранее Илон Маск признался, что его сын, сменивший пол, мертв. Бизнесмен раскритиковал тех, кто продвигает идеологию смены пола среди детей. Миллиардер заверил, что его обманом заставили подписать документы для наследника.

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