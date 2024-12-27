ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 17:40
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Слухи о брачном кризисе ходили несколько месяцев: певица Лили Аллен рассталась с мужем

Певица Лили Аллен рассталась с мужем и появилась на сайте знакомств .
Слухи о брачном кризисе ходили несколько месяцев: певица Лили Аллен рассталась с мужем

© Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News

Британская певица Лили Аллен, по всей видимости, разводится с актером Дэвидом Харбором. Информацию об этом подтвердили в окружении 39-летней звезды, передает DailyMail.

По данным СМИ, слухи о брачном кризисе ходили несколько месяцев. Однако недавно стало известно, что пара рассталась. Также Лили уже заметили на сайте знакомств.

Анкету певицы нашли журналисты. В беседе с одним из онлайн-друзей Аллен они узнали, что звезда не ищет новых отношений, так как еще не развелась и «очень серьезно относится к браку».

Общих детей у Лили с Харбором нет. Однако актер смог найти общий язык с двумя ее дочками от первого брака.

Ранее певица Анна Семенович анонсировала развод женатого возлюбленного. Знаменитость заявила, что в начале 2025 года тот будет свободен.

Источник:DailyMail
Автор:Артем Хохлов
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