Слухи о брачном кризисе ходили несколько месяцев: певица Лили Аллен рассталась с мужем

Британская певица Лили Аллен, по всей видимости, разводится с актером Дэвидом Харбором. Информацию об этом подтвердили в окружении 39-летней звезды, передает DailyMail.

По данным СМИ, слухи о брачном кризисе ходили несколько месяцев. Однако недавно стало известно, что пара рассталась. Также Лили уже заметили на сайте знакомств.

Анкету певицы нашли журналисты. В беседе с одним из онлайн-друзей Аллен они узнали, что звезда не ищет новых отношений, так как еще не развелась и «очень серьезно относится к браку».

Общих детей у Лили с Харбором нет. Однако актер смог найти общий язык с двумя ее дочками от первого брака.

Ранее певица Анна Семенович анонсировала развод женатого возлюбленного. Знаменитость заявила, что в начале 2025 года тот будет свободен.