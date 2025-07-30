Сломавший кости в ДТП актер Джереми Реннер готов вернуться к трюкам в кино. Об этом сообщает Empire.

Пострадавший в 2023 году в ДТП актер Джереми Реннер заявил о готовности вернуться к роли Клинта Бартона в сериале «Соколиный глаз». По словам знаменитости, он чувствует себя отлично — актер заявил, что сможет даже выполнять необходимые трюки.

«Без проблем. Я сейчас больше, чем на 150%, в той же форме, какой был до инцидента. Не знаю, хочется ли кому-нибудь видеть меня в трико, но мое тело будет выглядеть отлично!» — заявил он.

По словам звезды Marvel, после аварии он начал ходить в спортзал еще чаще, чтобы вернуться к форме.

Напомним, во время инцидента Реннера переехал его же снегоуборочный грузовик, который начал катиться на актера. В итоге он попал под гусеницы и получил 38 переломов.

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