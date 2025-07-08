Слишком затратное удовольствие: принц Гарри и Меган Маркл сокращают штат сотрудников ряди экономии

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают затягивать пояса. Чтобы оптимизировать расходы, герцогам Сассекским приходится сокращать штат сотрудников и обслуживающего персонала в Калифорнии, пишет Page Six.

Как сообщает источник, приближенный к паре, содержать персонал на зарплате стало слишком «затратным удовольствием», гораздо выгоднее заключать краткосрочные контракты. Стало известно, что только за прошлый месяц Гарри и Меган пришлось попрощаться с шестью сотрудниками, включая двух своих штатных представителей. В целом, с того момента, как они отреклись от королевской семьи в 2020 году, пара уволила 25 человек.

Эксперты отмечают, что подобные меры знаменитой чаты вполне оправданы. Жизнь в США дорогая, а финансовая безопасность дается нелегко, даже членам королевской семьи. Налоги на особняк в Монтесито обходится супругам почти в 300 тысяч долларов, а на обеспечение безопасности уходит порядка 2 млн долларов. Кроме того, Гарри и Меган несут значительные расходы на запуск бренда Меган As Ever и заключения крупного контракта с Netflix.

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл заподозрили в мошенничестве с ее якобы домашним джемом.