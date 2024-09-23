«Слава пугает»: Зендая высказалась об обрушившейся на нее популярности

Голливудская актриса Зендая рассказала, что боится славы. Об этом сообщает PeopleTalk.

Актриса и певица Зендая во время показа фильма «Дюна: Часть вторая» призналась, что периодически задумывается на тем, создана ли она для славы.

«Я люблю свою работу, и мне нравится быть на съемочной площадке, но слава пугает. Я хотела бы быть просто человеком и нуждаюсь в том, чтобы меня воспринимали именно так», — рассказала она.

28-летняя Зендая снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Так, она сыграла роль Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон в серии фильмов про «Человека паука» и Ру Беннет в сериале «Эйфория». За последнюю работу она была удостоена двух премий «Эмми» и «Золотого глобуса».

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