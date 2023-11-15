«Скучаю по тебе каждый день»: Кортни Кокс впервые заговорила о смерти Мэттью Перри

Актриса Кортни Кокс впервые заговорила о смерти коллеги Мэттью Перри. Она опубликовала отрывок из сериала и трогательно обратилась к другу. Об этом сообщает Grazia.

Смерть всеми любимого артиста стала шоком не только для поклонников, но и коллег Перри. Вскоре после страшной новости звезды сериала «Друзья» выступили с официальным заявлением.

«Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто коллеги по съемочной площадке. Мы стали настоящими друзьями. Нам много нужно сказать, но сейчас нам необходимо время, чтобы оплакать утрату», — говорилось в сообщении.

Также каждый из коллег знаменитости посвятил другу пост в соцсетях. Многие фанаты сериала «Друзья» ждали сообщения от партнерши Мэттью Кортни Кокс, которая сыграла Монику, ставшую женой Чендлера – героя Перри.

Актриса опубликовала в личном микроблоге трогательный эпизод из сериала и оставила послание.

«Я так благодарна за каждую минуту, проведенную с тобой, Мэтти. И я скучаю по тебе каждый день. Когда работаешь с кем-то так тесно, как я с Мэттью, то есть тысячи моментов, которыми хочется поделиться. На данный момент этот — один из моих самых любимых», – написала Кокс.

Брюнетка отметила, что именно благодаря реакции зрителей их герои поженились на экране. Изначально создатели хотели, чтобы пара провела всего одну ночь вместе.

Ранее экс-возлюбленная Мэттью Перри предположила, что в его смерти замешаны наркотики.