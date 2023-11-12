Экс-возлюбленная Мэттью Перри считает, что в его смерти замешаны наркотики

Актер Мэттью Перри скоропостижно скончался в возрасте 54 лет. Тело звезды обнаружили в ванной. Его бывшая девушка Кейти Эдвардс считает, что исполнитель роли Чендлера в культовом сериале «Друзья» мог принять наркотики накануне своей смерти.

Кейти Эдвардс встречалась с актером в 2006 году, но после этого продолжила общаться с актером, поэтому решила высказаться по поводу его смерти. Женщина не верит, что он просто утонул в джакузи. Она уверена, что этому предшествовало употребление запрещенных веществ.

«Я думаю, он мог принимать таблетки за неделю до этого. На месте происшествия не было никаких обезболивающих, отпускаемых по рецепту. Меня это не удивляет, он никогда не оставлял наркотики или таблетки», — поделилась Кейти в интервью с The Sun.

При этом анализы не выявили в организме актера запрещенных веществ, однако полный токсикологический отчет еще не готов.

Экс-возлюбленная артиста отмечает, что у Перри была по поводу наркотиков паранойя. Он принимал все сразу, чтобы не оставалось улик, а потом еще шел за добавкой.

Также, по ее словам, актер всегда хотел быть рядом с водой, когда принимал запрещенные вещества.

Напомним, 3 ноября родные и близкие актера проводили его в последний путь на кладбище Форест-Лоун. Оно находится в полутора километрах от студии Warner Brothers, где снимался комедийный ситком.