Скрывающая кризис в браке Дженнифер Лопес отправилась на отдых без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес улетела отдыхать на острова без мужа Бена Аффлека. Обычно, все любят проводить рождественские каникулы с семьей, но звезда решила побыть одна. Об этом сообщает издание Us Magazine.

Информация об одиночном отпуске певицы на островах стала известна после того, как папарацци заметили ее на Сент-Бартс. Там она проводила время, посещая местные сувенирные магазины, загорая на пляже и купаясь в море, продемонстрировав свою безупречную фигуру и молодое лицо. Несмотря на свой 54-й день рождения, Дженнифер выглядела великолепно. Однако в этот раз она не улыбалась и выглядела расстроенной. Хотя раньше Лопес всегда радостно реагировала на поклонников.

Фанаты начали подозревать возможные проблемы в отношениях Аффлека и Лопес несколько недель назад, когда певица устроила предрождественскую вечеринку. Несмотря на впечатляющее украшение дома и многочисленных звездных гостей, гости разделились на две группы — ее и его друзья. Хозяева вечеринки развлекали гостей отдельно. Поездка Лопес на острова без Аффлека только усилила тревогу. Кажется, что Бен и Дженнифер переживают кризис в отношениях.

Хотя брак Лопес и Аффлека оформлен недавно, около года назад, поведение Аффлека неоднократно привлекало внимание своей неудержимостью. Актер часто проявлял недовольство даже на публике, сопровождая свою жену мрачным видом, словно бы его вынуждали находиться в ее обществе. Это поведение вызывает у фанатов Лопес грусть и разочарование, поскольку они надеялись, что второй брак певицы будет счастливым.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес приковала внимание фанатов одной частью своего тела.