Дженнифер Лопес приковала внимание фанатов одной частью своего тела

Пока голливудские звезды искали себе наряды на Хэллоуин, певица Дженнифер Лопес ударилась в классику — она примерила зеленое платье, которое подчеркнуло талию знаменитости. Фанаты были в восторге от выбора кумира, передает Super.ru.

В новом образе исполнительница пришла на вечеринку в честь дня рождения своей подруги. После посещения мероприятия знаменитость выложила фотографии с него на странице в одной из социальных сетей. Фанаты Лопес, увидев снимки, пришли в восторг от одной части тела Дженнифер — талии.

Зеленое платье, которое звезда выбрала для выхода в свет, отлично подчеркнуло и без того сильные стороны артистки. Талия представилась фанатам неестественно тонкой. Люди стали задаваться вопросами: то ли наряд сыграл в пользу Дженнифер, то ли она и впрямь не зря день и ночь проводит в фитнес-центре. При этом на фигуре Лопес даже не отразилось то, что ее видели вместе с мужем в бургерной.

Ранее сообщалось, что певица оставила мужа в Лос-Анджелесе, а сама уехала в Нью-Йорк. Там проходила вечеринка в честь Недели моды.