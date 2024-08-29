Скрывала лицо шарфом и очками: 66-летнюю Мадонну засняли на свидании с 28-летним бойфрендом

Певица Мадонна прогулялась по городу вместе с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом и попала в объективы фотографов. Снимки папарацци опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Во время свидания с возлюбленным 66-летняя звезда старалась быть незаметной для окружающих. Она прикрывала лицо шарфом, не снимала большие солнцезащитные очки. Но фотографы все равно узнали ее. Для прогулки Мадонна выбрала широкие спортивные штаны и черный кардиган. Ее молодой избранник был в худи и зеленых штанах. Также образ он дополнил кепкой.

Напомним, что артистка начала встречаться с Моррисом практически сразу после расставания с предыдущим бойфрендом Джошем Поппером. Боксер тоже младше Мадонны. Их разница в возрасте – 36 лет.

Отношения с Акимом исполнительница официально подтвердила постом в социальных сетях. Она опубликовала совместные романтические снимки с возлюбленным. Теперь же они не скрывают чувства друг к другу и довольно часто ходят на свидания. В августе папарацци подловили пару у студии звукозаписи в Лондоне.

Ранее Мадонна поделилась редким кадром со всеми своими детьми.