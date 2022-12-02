Скрывал эрекцию: 73-летний король Карл III поужинал с дочерью Джорджа Буша, не надевшей трусики

Американская журналистка и телеведущая Дженна Буш Хагер, которая является дочерью экс-президента США Джорджа Буша – младшего, рассказала о смущающей ситуации, которая произошла с ней во время одного из интервью. Дело в том, что девушка провела встречу с королем Карлом без белья.

В телешоу журналистка призналась, что договорилась на интервью с монархом, когда он еще был принцем Чарльзом. Дженна не любит носить нижнее белье. Ей не нравится, когда ее внизу что-то сковывает. На встречу с британским дофином девушка решила тоже идти без трусиков, однако только во время беседы поняла, насколько это было неловко.

Хагер рассказала, что на ней в тот день было обтягивающее платье, и отсутствие белья сильно бросалось в глаза. Но она держалась до конца. Ей удалось удачно провести интервью, однако ее все время не покидали мысли, что у нее «что-то прольется». Тем не менее, принц Чарльз ничего не сказал ей и не сделал никаких комментариев по этому поводу. А если он и заметил, что на ней не было трусиков, он это тщательно скрыл.

Напомним, что на днях стало известно, что британская монархия попала в новый скандал. Придворную даму и фрейлину Елизаветы II обвинили в расизме.