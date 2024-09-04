Хейли Бибер показала необычный подарок от мужа в честь рождения первенца

В конце августа американский певец Джастин Бибер впервые стал отцом. В честь рождения сына 30-летний артист сделал своей жене Хейли Бибер дорогостоящий подарок.

После родов девушка не появлялась в соцсетях, однако сейчас прервала молчание, чтобы похвастаться усыпанным бриллиантами перстнем с надписью «Мама».

Хейли опубликовала в своем блоге фотографию, на которой продемонстрировала украшение на указательном пальце.

«Мы готовы к осени», — подписала снимок 27-летняя Хейли, намекая на маникюр в коричневых тонах.

Как пишет Page Six, кольцо с бриллиантами весом 0,21 карат, оправленными в 14-каратное золото стоит больше 175 тысяч рублей.