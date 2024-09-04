Хейли Бибер показала необычный подарок от мужа в честь рождения первенца
© Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News
В конце августа американский певец Джастин Бибер впервые стал отцом. В честь рождения сына 30-летний артист сделал своей жене Хейли Бибер дорогостоящий подарок.
После родов девушка не появлялась в соцсетях, однако сейчас прервала молчание, чтобы похвастаться усыпанным бриллиантами перстнем с надписью «Мама».
Хейли опубликовала в своем блоге фотографию, на которой продемонстрировала украшение на указательном пальце.
«Мы готовы к осени», — подписала снимок 27-летняя Хейли, намекая на маникюр в коричневых тонах.
Как пишет Page Six, кольцо с бриллиантами весом 0,21 карат, оправленными в 14-каратное золото стоит больше 175 тысяч рублей.
Кроме того, жена Бибера после рождения сына похвасталась обновленным обручальным кольцом, стоимость которого составляет около 120 миллионов рублей. При этом «старое» кольцо за 53 миллиона рублей Хейли также продолжает носить, но уже на мизинце. Вероятно, оно стало ей мало во время беременности.
Ранее стало известно, что звездная пара назвала наследника Джек Блюз Бибер. Супруги до последнего момента держали в секрете пол будущего ребенка. Их поклонники надеялись, что в семье родится мальчик.