Скончался от реакции на таблетки: названа причина смерти 45-летнего члена британской королевской семьи

Стала известна причина смерти 45-летнего члена британской королевской семьи Томаса Кингстона. Следствие установило, что он скончался от побочных эффектов антидепрессантов. Лекарства были назначены врачом Букингемского дворца.

Об этом пишет mk.ru.

Мужчина умер в феврале – его нашли мертвым в доме родителей.

Выяснилось, что антидепрессанты назначили после жалоб на проблемы со сном и стресс на работе. Лекарства прописал врач клиники, расположенной на территории дворца, там обслуживается персонал королевской семьи.

Старший коронер из Глостершира Кэти Скерретт в заключении указала, что Кингстон не имел суицидальных намерений. Это подтвердили его жена, члены семьи и деловой партнер.

«Он страдал от побочных эффектов лекарств, которые ему недавно прописали», - сказано в документе.

Известно, что сначала терапевт прописал Кингстону антидепрессант после жалоб на плохой сон. Томас жаловался, что лекарство не помогает. Тогда врач перевел его на другой препарат.

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