Скончался от реакции на таблетки: названа причина смерти 45-летнего члена британской королевской семьи
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Стала известна причина смерти 45-летнего члена британской королевской семьи Томаса Кингстона. Следствие установило, что он скончался от побочных эффектов антидепрессантов. Лекарства были назначены врачом Букингемского дворца.
Об этом пишет mk.ru.
Мужчина умер в феврале – его нашли мертвым в доме родителей.
Выяснилось, что антидепрессанты назначили после жалоб на проблемы со сном и стресс на работе. Лекарства прописал врач клиники, расположенной на территории дворца, там обслуживается персонал королевской семьи.
Старший коронер из Глостершира Кэти Скерретт в заключении указала, что Кингстон не имел суицидальных намерений. Это подтвердили его жена, члены семьи и деловой партнер.
«Он страдал от побочных эффектов лекарств, которые ему недавно прописали», - сказано в документе.
Известно, что сначала терапевт прописал Кингстону антидепрессант после жалоб на плохой сон. Томас жаловался, что лекарство не помогает. Тогда врач перевел его на другой препарат.
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