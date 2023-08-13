Скончалась певица Лизета Николау после падения с лестницы

Ушла из жизни греческая певица и актриса Лизета Николау. Это случилось 11 августа.

72-летняя артистка попала в реанимацию частной клиники в Пирее. Дело в том, что она несколько дней назад упала с лестницы кафетерия в магазине, когда шла в уборную.

Подруга и коллега Элени Диму рассказала, что Лизету обнаружил сотрудник. Он взял телефон и набрал ее близким, пишет «Российская газета».

Певицу привезли в больницу в критическом состоянии. Врачи обнаружили у нее гематому головного мозга. Лизету не удалось спасти, она умерла в реанимации.

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