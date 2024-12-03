Скончалась мама рэпера Эминема: что стало причиной смерти

Мама рэпера Эминема (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс) Дебби Нельсон умерла после борьбы с прогрессирующим раком легких. Ей было 69 лет.

Дебби Нельсон скончалась вечером 2 декабря в Сент-Джозефе, штат Миссури, пишет TMZ.

Впервые о диагнозе родительницы звезды стало известно в сентябре. Тогда сообщалось, что жить ей осталось недолго.

Рэпера с мамой не связывали теплые отношения: в своих хитах он постоянно критиковал Нельсон. Он обвинял родительницу в зависимостях, которые негативно отразились на нем в детстве, а также в жестоком отношении.

В 1999 году Дебби даже подала в суд на Эминема за клевету, а в 2007 году написала мемуары о сыне.

В 2013 году рэпер выпустил трек, в котором извинился перед матерью и выразил сожаление за резкие слова. В последние годы отношения Дебби с сыном улучшились.

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