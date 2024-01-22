«Скитается, будто бродяга»: друг рэпера Канье Уэста раскрыл его финансовое положение

Друг Канье Уэста заявил, что американский рэпер «тратит деньги как воду». Об этом сообщает Lenta.Ru.

Имя артиста продолжает привлекать внимание своими нестандартными поступками и разочаровывать публику. Недавно Уэст удалил себе все зубы, установив титановую пластинку, и в СМИ появилась информация о том, что он преувеличивает свой доход, пытаясь представить себя богаче, чем это на самом деле.

Однако новый скандал разразился после поездки рэпера с новой женой Бьянкой Цензори в Европу. Папарацци случайно сфотографировали артиста без штанов, которые он, по их утверждению, снял ради интимной близости с возлюбленной на лодке в Венеции. Спорные поступки Канье интерпретируются как попытка привлечь внимание публики.

По словам близкого к артисту источника, ранее Уэст тратил деньги с избытком, например, потраченные 10 тысяч долларов на поездку из Донкастера в Бирмингем (расстояние 135 км) на частном самолете и Mercedes S-класса.

«Он тратит деньги так, будто это вода. У него столько недвижимости по всему миру, а он тратится на размещение в роскошных отелях и аренду модных домов. Скитается, будто бродяга», — рассказывал один из источников, близких к артисту.

Статья Forbes также разоблачила «выдуманные семь миллиардов долларов» Уэста, утверждая, что реальные активы музыканта составляют 1,7 миллиарда долларов.

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