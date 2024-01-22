Симптомы сердечного приступа: звезду «50 оттенков серого» Джейми Дорнана госпитализировали

Актеру Джейми Дорнану потребовалась срочная медицинская помощь. У звезды «50 оттенков серого» появились симптомы сердечного приступа, а также онемели конечности. Об этом сообщает Daily Mail.

Друг Джейми Гордон Смарт рассказал, что они были вместе на отдыхе в Португалии, когда артисту стало плохо. Произошло это после игры в гольф. Самочувствие ухудшилось и у самого Смарта – у него появилось покалывание в руке и учащенное сердцебиение. Он обратился к врачам, а позже узнал, что из-за возникших проблем со здоровьем Дорнана подключили к медицинскому оборудованию.

Как оказалось, мужчины пострадали из-за ядовитых гусениц, которые были на поле для гольфа. Сначала они думали, что просто переборщили с кофеином и алкоголем, но врачи это опровергли. По их словам, именно насекомые провоцируют сердечные приступы у мужчин в возрасте 40 лет. Эти гусеницы даже способны убивать собак.

Состояние Джейми Дорнана на сегодняшний день не уточняется.

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