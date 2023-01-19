Сказке конец: любвеобильный принц Уильям рискует остаться без жены Кейт Миддлтон

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон демонстрируют на людях идеальные отношения. Но многие считают, что супруги давно перестали понимать друг друга. Оказалось, что они действительно скрывают неприятные моменты, из-за которых их брак может развалиться.

Шатенке постоянно приходилось закрывать глаза на неприятные истории, в которые попадал ее любимый. Это происходило с самого начала их романа. Кейт и Уильям впервые встретились в университете. СМИ узнали об отношениях между молодыми людьми в 2004 году. Тогда многим казалось, что это мимолетное увлечение. Ведь старший сын принцессы Дианы никогда не отличался верностью.

В прессе появлялись фото, на которых Уильям веселился в компании разных девушек. Он крутил интрижки направо и налево. СМИ пишут, что Кейт обо всем знала, но предпочитала делать вид, будто это происходит не с ней. В какой-то момент ее терпение лопнуло. В 2007 году она объявила о расставании.

Позже Уильям вернулся к избраннице, но снова был замечен в окружении красоток. Громкий скандал произошел в 2009 году. Кейт снова закрыла глаза.

В итоге стройная шатенка благодаря своему терпению дождалась предложения руки и сердца. Уильям женился на ней, но слухи о его похождениях появляются до сих пор.

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