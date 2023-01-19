«Не узнает собственного брата»: как принц Уильям отреагировал на скандальную книгу Гарри

10 января в продажу поступила книга принца Гарри «Запасной». Литературная новинка стала настоящей сенсацией, поскольку в ней мужчина раскрыл многие семейные тайны, обвинил своего брата в жестокости и сделал его причиной всех неудач. Поклонники долго ждали реакцию Уильяма на скандальные высказывания Сассекского, и наконец-то супруг Кейт сделал заявление.

По словам человека, приближенного к королевскому двору, Уэльский пришел в ярость от мемуаров брата. Все обвинения в свой адрес и адрес супруги мужчина отрицает и называет провокацией. Вот почему он больше не верит в примирение с Гарри и считает, что навсегда потерял брата.

«Тот факт, что Гарри был так груб и оскорбителен по отношению к нему, его супруге, его отцу и монархии, просто ужасен. Он не понимает, как Гарри сможет оправдать себя и вернуться. Уильям смирился с тем фактом, что он потерял своего младшего брата и , вполне возможно, на всю жизнь после публикации книги», — сообщил источник.

Ранее Брэд Питт набросился на Джоли с новыми обвинениями. Подробности конфликта читайте здесь.