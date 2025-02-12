«Скажите им правду!»: Кейт Миддлтон освистали в женской колонии

Восстановившая здоровье после борьбы с раком Кейт Миддлтон стала активно общаться с подданными и совершать благотворительные поездки. Принцесса Уэльская посетила отделение для матерей и детей в тюрьме строгого режима «Стиал» в Уилмслоу и оказалась в центре скандала.

В этой колонии отбывают наказание за самые разные преступления: от грабежей и преступлений, связанных с наркотиками, до самых тяжких, таких как убийство. Принцесса встретилась с заключенными женщинами в строгом наряде в оттенках бордо и шоколада. На Кейт был кашемировый джемпер с высоким горлом и юбка миди от известного бренда. Кроме того, жена принца Уильяма надела коричневое пальто в клетку. Образ она дополнила коричневыми замшевыми сапогами на каблуках. Из украшений на Миддлтон были серьги с жемчужинами. Примечательно, что все эти вещи Кейт ранее уже надевала.

Королевская особа уделяет особое внимание развитию детей в раннем возрасте и выступает за постоянные отношения между матерью и ребенком даже в самых сложных обстоятельствах, сообщает Mirror.

При этом женщины-заключенные неоднозначно отнеслись к ее визиту в колонию. Когда Кейт помахала им рукой, в камерах раздались громкие свист и улюлюканье. Кроме того, заключенные скандировали: «Нам нужно больше финансирования. Скажите им правду!»

Кейт проигнорировала поведение постояльцев тюрьмы. Она продолжала улыбаться и даже поздоровалась с некоторыми из осужденных лично. После этого принцесса проследовала в отдельное помещение для беседы с руководством колонии.

Ранее сообщалось, что проживающая в США герцогиня Сассекская Меган Маркл «в ярости» после новости о том, что Кейт Миддлтон может появиться на обложке журнала Vogue. Супруга принца Гарри считает, что принцесса Уэльская «вторгается на ее территорию».